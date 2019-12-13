Президент "Мотор Сич" подтвердил продажу акций китайцам

13 декабря, 2019, 22:03

Президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям

Об этом сообщает Укринформ.

"Я мог закрыть завод, мог сократить количество работников. Такая проблема стояла передо мной. Мы решили найти инвестора. Нам подсказали, кто инвестор, мы поехали и поговорили с Китаем. Владельцы акций продали их через нашу биржу. И я свои продал акции", - сказал Богуслаев.

По его словам, вместе с покупкой акций китайцы обязались инвестировать в завод в течение двух лет 250 млн долларов.

"Они (инвесторы - ред.) нам 100 млн долларов дали. Вот это все (сборки вертолетов - ред.) делается китайским счет. Или бы этого не было, а был бы склад металла. Еще 150 млн долларов придут в следующем году. Если бы мы их не нашли, то вы бы здесь не стояли, и я бы с вами не разговаривал ", - отметил Богуслаев.