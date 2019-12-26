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Espreso.tvОбществоСекрет лидерства: правительство Китая предоставило Huawei $75 млрд финансовой помощи

Секрет лидерства: правительство Китая предоставило Huawei $75 млрд финансовой помощи


фото: reuters
Китайская Huawei Technologies получила $75 млрд финансовой помощи от правительства Китая

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласно данным WSJ, господдержка позволила Huawei стать лидером телекоммуникационной отрасли. В издании отмечают, что объем господдержки, полученной Huawei, в разы превышает объемы помощи, которую получали конкуренты компании.

Согласно данным анализа WSJ, китайский ТехноГигант получил от правительства $75 млрд в виде субсидий, кредитных ресурсов, налоговых льгот и других форм финансовой помощи. Это позволило Huawei устанавливать цены ниже, чем у конкурентов.

Существенную часть помощи, которая составила около $46 млрд, компания получила в виде займов, кредитных линий и иной поддержки со стороны госбанков. Налоговые льготы позволили Huawei сэкономить около $25 млрд в период с 2008 по 2018 год.

Также Huawei получил $2 млрд скидки на покупку земли и еще $1,6 млрд субсидий.

В Huawei утверждают, что компания получала "небольшие и не очень" субсидии на собственные исследования. Также в компании утверждают, что основная часть господдержки, в том числе и налоговые льготы, были доступны и для других представителей индустрии.

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