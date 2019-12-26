Роналду рассказал, что не хочет быть тренером

26 декабря, 2019, 18:03

Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, что станет тренером, если ему будет скучно

Об этом сообщает Goal.

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал планирует ли становиться тренером после завершения карьеры футболиста.

"Сейчас я не заинтересован в том, чтобы стать тренером, но, может быть, однажды мне будет скучно, и я захочу этого. Если бы я стал тренером, я был бы мотиватором, тренер должен передавать свою страсть и талант команде. Например, мне нравится получать удовольствие от игры, вести мяч, бить по воротам, забивать голы, и как мотиватор, я должен передать это команде", - рассказал португалец.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел 21 матч, забил 12 мячей и отдал 2 голевые передачи.