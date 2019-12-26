"В следующем году придется выполнять тяжелую часть": временный поверенный в делах США в Украине Тейлор о реформе ГПУ
О позиции США и ожиданиях от реформы прокуратуры поверенный в делах США Уильям Тейлор рассказал на брифинге, после завершения аттестации прокуроров и начала работы Офиса генерального прокурора.
"Это одна из самых глубоких и комплексных реформ, которые я видел, и которую вы смогли внедрить", - заявил бывший посол.
Он отметил, что переаттестация прокуроров в ГПУ - это лишь первый шаг к переаттестации прокуроров всех прокуратур Украины, и это шаг, который нацелен на повышение доверия к этому органу и верховенству права в Украине.
"Народ Украины, бизнес и международные партнеры будут уверенными в офисе генерального прокурора.
Уверенность украинского народа является очень важной, но также очень важна уверенность в офисе генпрокурора и новых органах прокуратуры. В следующем году придется выполнять тяжелую часть реформы", - поделился Тейлор.
"Это не просто о найме на работу большого количества новых прокуроров и их тестировании, это об обеспечении у новых прокуроров высоких стандартов, которые имеют уже существующие прокуроры.
Это расширение реформы на всю территорию Украины, на областной и местный уровни", - заявил поверенный.
По его мнению, когда тысячи прокуроров пройдут через переаттестацию, это даст народу возможность поверить в их честность.
Тейлор отметил, что посольство США и его команда присоединились к разработке реформы прокуратуры.
Наконец, Тейлор поздравил всех с прогрессом в реформировании прокуратуры.
На вопрос журналистов, сколько средств США вложили в реформу прокуратуры в Украине, и изменился ли их объем в процессе, посол Тейлор ответил: "Всю помощь, которую мы предоставляем прокуратуре, мы предоставляем, согласно нашим законам и нашему законодательству, и этот процесс мониторится в конгрессе, и конгресс доволен результатами, которые были получены в ходе реформы". Далее на вопросы отвечала представитель отдела по правоохранительным вопросам в посольстве США в Украине Стефан Голмз. Она объяснила, что США не предоставляет каких-либо средств госорганам Украины, в том числе - прокуратуре.
"Мы подписываем соглашения с нашими доверенными лицами, занимающимися реализацией проектов в Украине, и тогда они заключают планы совместных действий с учреждениями, с которыми они внедряют эти реформы.
По поводу конкретной суммы, - очень трудно ответить на этот вопрос, потому что у нас есть разные механизмы, грантовые программы, и процесс поддержки органов прокуратуры идет длительное время, поэтому нам трудно сказать конкретную сумму.
- Также на брифинге генпрокурор Рябошапка анонсировал новый департамент в структуре ГПУ, а также заявил о завершении трансформации в прокуратуре
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