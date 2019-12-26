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Espreso.tvОбществоНафтогаз перечислил в бюджет 13 млрд грн

Нафтогаз перечислил в бюджет 13 млрд грн

НАК "Нафтогаз Украины" в течение декабря в целом перечислил в госбюджет около 20 млрд грн

Об этом сообщил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

"Кабинет министров, согласно совместно согласованному между Министерством финансов и Нафтогазом плану, принял решение о досрочной выплате дивидендов за 2019 год. Сразу после принятия этого решения, мы перечислили государству 8,5 млрд грн дивидендов и 4,5 млрд других налоговых платежей ", - написал Коболев.

Он рассказал, что по состоянию на 25 декабря "Нафтогаз" за 2019 год уплатил свыше 103,8 млрд грн налогов и дивидендов.

По данным компании, в 2018 году "Нафтогаз Украины" уплатил в государственный бюджет 136,5 млрд грн налогов и дивидендов, что составило около 15% общих доходов госбюджета.

  • Журналисты обнародовали документы, датированные 17 декабря, в которых премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года.
  • Напомним, это уже второе прекращении финансирования части расходов за полгода. Летом этого года Кабмин задержал городам выплату 7,6 миллиарда гривен из фонда регионального развития и 2,5 миллиарда гривен субвенций на социально-экономическое развитие.
  • Маркарова сообщила о ряде причин, по которым произошло недовыполнение доходной части бюджета в текущем году.
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