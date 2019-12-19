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Espreso.tvОбществоПравительство поручило Минфину урезать расходы, чтобы обеспечить планируемые показатели дефицита бюджета

Правительство поручило Минфину урезать расходы, чтобы обеспечить планируемые показатели дефицита бюджета


фото: ibc
Журналисты обнародовали документы, датированные 17 декабря, в которых премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года

Об этом сообщает издание " Экономическая правда ".

Речь идет о так называемых незащищенные расходах - расходах развития, на ремонт и строительство.

У журналистов ЭП появились документы, в которых говорится о сокращении расходов. В документе говорится о том, что такая экономия позволит бюджету выйти на запланированный объем дефицита.

"Обеспечить временное, до конца года, прекращение проведения Казначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам и предоставление кредитов общего фонда госбюджета (кроме защищенных расходов бюджета)", - выписка из документа.

Прекращение финансирования не коснется выплат пенсий, зарплат и расходов на обслуживание госдолга.

  • Напомним, это уже второе прекращение финансирования части расходов за полгода. Летом этого года Кабмин задержал городам выплату 7,6 миллиарда гривен из фонда регионального развития и 2,5 миллиарда гривен субвенций на социально-экономическое развитие.
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