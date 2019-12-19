Правительство поручило Минфину урезать расходы, чтобы обеспечить планируемые показатели дефицита бюджета

19 декабря, 2019, 14:23

Журналисты обнародовали документы, датированные 17 декабря, в которых премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года

Об этом сообщает издание " Экономическая правда ".

Речь идет о так называемых незащищенные расходах - расходах развития, на ремонт и строительство.

У журналистов ЭП появились документы, в которых говорится о сокращении расходов. В документе говорится о том, что такая экономия позволит бюджету выйти на запланированный объем дефицита.

"Обеспечить временное, до конца года, прекращение проведения Казначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам и предоставление кредитов общего фонда госбюджета (кроме защищенных расходов бюджета)", - выписка из документа.

Прекращение финансирования не коснется выплат пенсий, зарплат и расходов на обслуживание госдолга.