Я бы не называла это "большой дырой", - Маркарова о причинах, по которым произошло недовыполнение бюджета по доходам
Об этом она заявила во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.
"В первую очередь это НДС с ввезенных на территорию Украины товаров. Это то, что мы говорим о доходах таможни. В чем здесь причина недовыполнения, которое является довольно значительным в 2020 году. Во-первых, это ряд решений, которые были приняты после того, как был утвержден бюджет на 2019 год. В декабре 2018 была внесена поправка, которая предоставила льготу, но она не была учтена в бюджете на ввоз оборудования для альтернативной энергетики. Это, как известно, стоило нам 9 млрд недополучили денег ". Я бы не называла это "большой дырой". У нас нет недовыполнение более 15%. Мы не находимся у этой цифры. У нас есть семь дней. Хочу заверить, что все расходы будут точно уплачены без проблем. Что касается дорог. Это специальный фонд, эти средства "несгораемые". Поэтому надо вовремя готовить документы, все, что "Автодор" подает ", - сказала Маркарова.
Также она отметила, что на недовыполнение налогов повлияла рентная плата за добычу углеводородов, по которой недополучено около 11 млрд.
- Журналисты обнародовали документы, датированные 17 декабря, в которых премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года.
- Напомним, это уже второе прекращении финансирования части расходов за полгода. Летом этого года Кабмин задержал городам выплату 7,6 миллиарда гривен из фонда регионального развития и 2,5 миллиарда гривен субвенций на социально-экономическое развитие.
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