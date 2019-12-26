Нацбанк купил за день $700 млн

26 декабря, 2019, 19:02

Национальный банк объявил аукцион на покупку валюты в объеме до $1 млрд, учитывая риски чрезмерных колебаний гривни в сторону укрепления и ограниченные возможности рынка для самосбалансирования

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"Длительное сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке является результатом постоянного улучшения макроэкономической ситуации в Украине на протяжении последних лет. Укрепление гривни является абсолютно логичным явлением в условиях ускоренного экономического роста, стремительного замедления инфляции и снижения государственного долга к ВВП. Пользуясь благоприятной ситуацией, Национальный банк продолжает пополнять международные резервы", - сказал заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

По итогам дня чистая покупка валюты Национальным банком составила $700 млн, поскольку после завершения аукциона НБУ также провел интервенцию по единому курсу через функционал Matching. Такие объемы покупки валюты за один день являются рекордом этого года.

В итоге регулятор купил $230 млн у двух банков по курсу 23,2552 грн/долл.

Последний раз Нацбанк прибегал к проведению валютных аукционов для регулирования рынка 7 ноября 2018 года.

Всего с начала года чистая покупка валюты НБУ составляет около $7,5 млрд, что также является рекордным значением с 2007 года. Предложение валюты существенно превышает спрос вследствие устойчивого притока иностранных инвестииций в гривневые облигации правительства, привлечение внешнего финансирования государственными компаниями, а также значительных объемов валютных поступлений экспортеров.