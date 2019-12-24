Гривня снова окрепла в отношении доллара и евро

24 декабря, 2019, 12:22

На вторник, 24 декабря, НБУ установил курс гривни на уровне 23,28 грн/$, 25,78 грн / евро и 3,74 грн за 10 российских рублей

Об этом сообщает сайт НБУ.

Последний раз такие показатели курса гривни к доллару фиксировали в конце 2015 - начале 2016 года.

На наличном рынке 24 декабря по состоянию на 8:25, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 22,93, продают - по 23,00 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 22,88 до 22,96 грн / $, продажи - в пределах 22,95-23,10 грн / $.