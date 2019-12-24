Гривня снова окрепла в отношении доллара и евро
24 декабря, 2019, 12:22
На вторник, 24 декабря, НБУ установил курс гривни на уровне 23,28 грн/$, 25,78 грн / евро и 3,74 грн за 10 российских рублей
Об этом сообщает сайт НБУ.
Последний раз такие показатели курса гривни к доллару фиксировали в конце 2015 - начале 2016 года.
На наличном рынке 24 декабря по состоянию на 8:25, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 22,93, продают - по 23,00 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 22,88 до 22,96 грн / $, продажи - в пределах 22,95-23,10 грн / $.
- Напомним, 23 декабря, курс гривни составлял 23,29 грн / $, 25,85 грн / евро и 3,73 грн за 10 российских рублей.
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