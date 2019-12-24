Эксперт спрогнозировал курс гривни на 2020 год

24 декабря, 2019, 13:32

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб спрогнозировал, что к началу 2020 года курс будет находиться в диапазоне 22,5-23,5 грн/$

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Курс доллара на конец первого квартала прогнозируется в диапазоне 22,5-23,5 грн / $, на конец года при сохранении благоприятной конъюнктуры - не выше 24,5 грн / $", - сказал эксперт.

Иосуб отметил, что текущий тренд на укрепление гривни к доллару начался с конца октября, а с декабря гривня на межбанковском рынке укреплялась практически ежедневно.

"К благоприятным факторам следует добавить предварительные договоренности с МВФ по новой программе, которая предусматривает кредитную поддержку на $5,5 млрд. Из последних новостей стоит отметить контракт на пять лет по транзиту российского газа и согласие "Газпрома" выплатить $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража ", - добавил он.

По его словам, основными факторами укрепления гривни стали высокий приток средств нерезидентов для покупки ОВГЗ (около $4 млрд с начала года), высокий урожай сельхозкультур и благоприятные экспортные цены на них.