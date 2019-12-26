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Espreso.tvОбществоНа Рождество украинского "Щедрика" спели на самой высокой башне Канады

На Рождество украинского "Щедрика" спели на самой высокой башне Канады


фото: квартет "Акорд"
Тернопольский квартет "Аккорд" выполнил "Щедрик" в самом высоком небоскребе города Торонто и всей Канады

Видео с небоскреба CN Tower с выполнением тернопольским квартетом "Аккорд" "Щедрика" обнародовал "Голос Америки" в Facebook.

5 октября 1921 "Щедрик" было впервые исполнено на концерте в Карнеги-Холле в Нью-Йорке.

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В 1936 году американец украинского происхождения Петр (Питер) Вильховский (англ. Peter Wilhousky), который работал для радио NBC, создал английскую версию слов к "Щедрику". Песня напоминала Вильховскому перезвон, и он зафиксировал этот образ в своих стихах. Позже песня закрепилась в музыкальной культуре западных стран под названием "колядка колоколов» (англ. Carol of the Bells). До сих пор американские хоры, профессиональные и непрофессиональные, поют это произведение как колядку на Рождество.

Телебашня CN Tower в Торонто высотой 553 метра является одним из самых узнаваемых символов Канады. Построенная в 1976 году, она в течение трех десятилетий была самым высоким зданием на планете.

  • Напомним, 25 декабря большинство христианского мира отпраздновали Рождество Христово.
 
 

 

 

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