На Рождество украинского "Щедрика" спели на самой высокой башне Канады
Видео с небоскреба CN Tower с выполнением тернопольским квартетом "Аккорд" "Щедрика" обнародовал "Голос Америки" в Facebook.
5 октября 1921 "Щедрик" было впервые исполнено на концерте в Карнеги-Холле в Нью-Йорке.
Читайте также: Почему 25 декабря неправильно называть католическим Рождеством
В 1936 году американец украинского происхождения Петр (Питер) Вильховский (англ. Peter Wilhousky), который работал для радио NBC, создал английскую версию слов к "Щедрику". Песня напоминала Вильховскому перезвон, и он зафиксировал этот образ в своих стихах. Позже песня закрепилась в музыкальной культуре западных стран под названием "колядка колоколов» (англ. Carol of the Bells). До сих пор американские хоры, профессиональные и непрофессиональные, поют это произведение как колядку на Рождество.
Телебашня CN Tower в Торонто высотой 553 метра является одним из самых узнаваемых символов Канады. Построенная в 1976 году, она в течение трех десятилетий была самым высоким зданием на планете.
- Напомним, 25 декабря большинство христианского мира отпраздновали Рождество Христово.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-