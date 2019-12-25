Украина 25 декабря празднует Рождество

25 декабря, 2019, 08:51

Сегодня весь католический мир, а также большинство протестантов и православных церквей празднуют Рождество Христово

Об этом сообщает Еспресо.TV .

С 2017 года 25 декабря является государственным праздником в Украине. Рождество также празднуют в Украине 7 января.

Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь празднуют Рождество 7 января, что соответствует 25 декабря по Юлианскому календарю.

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Представитель ПЦУ Евстратий Зоря считает, что поспешная календарная реформа потенциально законсервирует в Московском патриархате тысячи общин.

В ПЦУ объясняют, что не против самого переноса празднования Рождества на 25 декабря, но это несет серьезные риски.