Украина 25 декабря празднует Рождество
25 декабря, 2019, 08:51
Сегодня весь католический мир, а также большинство протестантов и православных церквей празднуют Рождество Христово
Об этом сообщает Еспресо.TV .
С 2017 года 25 декабря является государственным праздником в Украине. Рождество также празднуют в Украине 7 января.
Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь празднуют Рождество 7 января, что соответствует 25 декабря по Юлианскому календарю.
Читайте также: Почему 25 декабря неправильно называть католическим Рождеством
Представитель ПЦУ Евстратий Зоря считает, что поспешная календарная реформа потенциально законсервирует в Московском патриархате тысячи общин.
В ПЦУ объясняют, что не против самого переноса празднования Рождества на 25 декабря, но это несет серьезные риски.
Читайте также
-
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так