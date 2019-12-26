Макгрегор подарил девушке на Рождество авто за $400 тыс.

26 декабря, 2019, 16:16

Ирландский боец Конор МакГрегор подарил на Рождество своей девушке Ди Девлин суперкар Lamborghini Urus

Фото с подарком ирландец опубликовал в instagram.

Конор МакГрегор не уточнил, для кого именно куплен Lamborghini Urus, но СМИ предположили, что для гражданской жены Ди Девлин.

Сам Макгрегор не водит авто, из-за лишения водительских прав. Девлин является матерью двоих детей знаменитого бойца.