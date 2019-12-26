Макгрегор подарил девушке на Рождество авто за $400 тыс.
26 декабря, 2019, 16:16
Ирландский боец Конор МакГрегор подарил на Рождество своей девушке Ди Девлин суперкар Lamborghini Urus
Фото с подарком ирландец опубликовал в instagram.
Конор МакГрегор не уточнил, для кого именно куплен Lamborghini Urus, но СМИ предположили, что для гражданской жены Ди Девлин.
Сам Макгрегор не водит авто, из-за лишения водительских прав. Девлин является матерью двоих детей знаменитого бойца.
- 1 ноября тренер знаменитого бойца UFC Конора Макгрегора рассказал о планах спортсмена на 2020-й год.
- Также, 1 ноября дублинский суд принял решение оштрафовать бойца Конора Макгрегора за нападение на пожилого мужчину в одном из баров Ирландии.
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