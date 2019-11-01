Стало известно, когда состоятся ближайшие бои Макгрегора

1 ноября, 2019, 12:11

Тренер знаменитого бойца UFC Конора Макгрегора рассказал о планах спортсмена на 2020-й год

Об этом сообщает bjpenn.com

Тренер бывшего чемпиона UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) в двух весовых категориях Конора Макгрегора, ирландец Джон Кавана поделился планами легендарного спортсмена на 2020-й год.

"Я рад тому, что Конор вернулся к работе, и мне очень нравится его настроение. Мы понемногу работаем, не спеша тренируемся. Я не могу дождаться официального анонса, поскольку тогда мы начнем работать на полную мощность. Он планирует провести три боя. Первый в январе, потом в апреле, и в сентябре. Я уже давно не слышал от него таких толковых идей ", - признался специалист.

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