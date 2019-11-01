Суд наказал Макгрегора за нападение на пожилого мужчину

1 ноября, 2019, 20:21

Дублинский суд принял решение оштрафовать бойца Конора Макгрегора за нападение на пожилого мужчину в одном из баров Ирландии

Об этом сообщает Irishmirror.ie.

Сегодня, 1 ноября, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор предстал перед судом в Дублине. Ирландец признал вину за нападение на пожилого посетителя одного из пабов.

Культового спортсмена оштрафовали на сумму 1000 евро. Макгрегор должен оплатить штраф в течение одного месяца.

"Я поступил неправильно и хотел бы еще раз извиниться перед потерпевшим и перед судом. Уверяю вас, ничего подобного больше не повторится", - извинился Конор Макгрегор.