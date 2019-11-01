Суд наказал Макгрегора за нападение на пожилого мужчину
1 ноября, 2019, 20:21
Дублинский суд принял решение оштрафовать бойца Конора Макгрегора за нападение на пожилого мужчину в одном из баров Ирландии
Об этом сообщает Irishmirror.ie.
Сегодня, 1 ноября, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор предстал перед судом в Дублине. Ирландец признал вину за нападение на пожилого посетителя одного из пабов.
Культового спортсмена оштрафовали на сумму 1000 евро. Макгрегор должен оплатить штраф в течение одного месяца.
"Я поступил неправильно и хотел бы еще раз извиниться перед потерпевшим и перед судом. Уверяю вас, ничего подобного больше не повторится", - извинился Конор Макгрегор.
- 23 августа ексчемпион UFC Конор МакГрегор принес извинения за инцидент с избиением пожилого мужчины.
- 19 августа американский паб "The Salty Shamrock" объявил бойкот бойцу Конору Макгрегору.
- 15 августа стало известно, что Конор МакГрегор ударил в лицо пожилого мужчину, который отказался с ним выпить в пабе.
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