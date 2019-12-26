Ливия просит Эрдогана ввести войска

26 декабря, 2019, 22:50

Правительство Ливии официально запросило у Турции военную поддержку

Об этом сообщает Reuters.

Правительство Ливии официально запросило у Турции "воздушную, наземную и морскую" военную поддержку, чтобы отразить наступление восточных сил от захвата столицы Триполи.

Парламент Турции рассмотрит вопрос отправки войск в Ливию в начале января следующего года. По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, законопроект о мандате правительства на отправку войск в Ливии станет первым вопросом зимней сессии турецкого парламента.