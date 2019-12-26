Ливия просит Эрдогана ввести войска
26 декабря, 2019, 22:50
Правительство Ливии официально запросило у Турции военную поддержку
Об этом сообщает Reuters.
Правительство Ливии официально запросило у Турции "воздушную, наземную и морскую" военную поддержку, чтобы отразить наступление восточных сил от захвата столицы Триполи.
Парламент Турции рассмотрит вопрос отправки войск в Ливию в начале января следующего года. По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, законопроект о мандате правительства на отправку войск в Ливии станет первым вопросом зимней сессии турецкого парламента.
- Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии незаконно находятся до 2 тыс. бойцов российской ЧВК Вагнера и 5 тыс. наемников из Судана, которые поддерживают мятежного генерала Хафтара.
- Эрдоган добавил, что рассматривает возможность введения войск в Ливию по приглашению официального правительства этой страны.
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