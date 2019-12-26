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Espreso.tvОбществоДело Шеремета: "Пума" утверждает, что познакомилась с другими подозреваемыми в 2019 году

Дело Шеремета: "Пума" утверждает, что познакомилась с другими подозреваемыми в 2019 году


фото: hromadske.ua
Инна Грищенко, которая фигурирует в разговорах подозреваемых в причастности к убийству летом 2016 года журналиста Павла Шеремета, заявила, что тогда не была знакома ни с одним из трех подозреваемых

Об этом сообщает hromadske.

"Знакома с Яной, с Рифом с этого года, с конца лета, а с Юлей с прошлого лета. По ФБ мы знакомы раньше, но с Яной вообще только в этом году познакомилась. Сначала лично, а затем в ФБ", - сказала она.

Также женщина отметила, что ее не допрашивали ни по делу о покушении на жизнь бизнесмена, ни по делу Шеремета.

В то же время Грищенко подтвердила, что ее муж мог изготавливать взрывчатку.

"Мой муж по специальности взрывотехник. Было бы странно, если бы он не мог чего-то делать. Но тогда у нас нужно всех ветеранов, тысяч 20 точно закрыть", - сказала женщина.

По словам Грищенко, ее муж не был лично знаком с Антоненко, которого следователи считают организатором убийства Шеремета.

Она также отметила, что на фронте слышала, что в одном из добровольческих батальонов был человек с позывным "Нацик", однако лично его не знает, никогда с ним не общалась и не видела.

Грищенко также уточнила, что с гражданским мужем Кузьменко Петром Кияном она познакомилась в 2018 году, но больше с ним общался ее муж Владислав Грищенко.

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • Еще два человека - супруги-ветераны АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
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