Дело Шеремета: "Пума" утверждает, что познакомилась с другими подозреваемыми в 2019 году
Об этом сообщает hromadske.
"Знакома с Яной, с Рифом с этого года, с конца лета, а с Юлей с прошлого лета. По ФБ мы знакомы раньше, но с Яной вообще только в этом году познакомилась. Сначала лично, а затем в ФБ", - сказала она.
Также женщина отметила, что ее не допрашивали ни по делу о покушении на жизнь бизнесмена, ни по делу Шеремета.
В то же время Грищенко подтвердила, что ее муж мог изготавливать взрывчатку.
"Мой муж по специальности взрывотехник. Было бы странно, если бы он не мог чего-то делать. Но тогда у нас нужно всех ветеранов, тысяч 20 точно закрыть", - сказала женщина.
По словам Грищенко, ее муж не был лично знаком с Антоненко, которого следователи считают организатором убийства Шеремета.
Она также отметила, что на фронте слышала, что в одном из добровольческих батальонов был человек с позывным "Нацик", однако лично его не знает, никогда с ним не общалась и не видела.
Грищенко также уточнила, что с гражданским мужем Кузьменко Петром Кияном она познакомилась в 2018 году, но больше с ним общался ее муж Владислав Грищенко.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Еще два человека - супруги-ветераны АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
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