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Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: супругам Грищенко объявили подозрения по другому делу, - Шевченко

Убийство Шеремета: супругам Грищенко объявили подозрения по другому делу, - Шевченко

Супругам ветеранов АТО Инне и Владиславу Грищенко, более известным по позывным "Пума" и "Буча", не объявили официальных подозрений по делу Шеремета

Об этом рассказал представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передает hromadske.

Он отметил, что супругам объявили подозрения в деле подготовки покушения на бизнесмена Ивана Вакуленко в городе Косов на Ивано-Франковщине.

"Мы и начали с того, что на подозрение по делу Шеремета вышли из-за внимания о покушении на бизнесмена в городе Косов, в частности, в таком элементе, как очень похожое взрывное устройство", - уточнил Шевченко.

Следователи убеждены, что ветераны могут владеть информацией о деле Шеремета.

"Им пока не предъявлено подозрений непосредственно в причастности к делу Шеремета, но их контакты, связи, разговоры и другие факты в совокупности всех нам говорят, что это те лица, которые очень интересуют следствие, в частности в деле Шеремета", - отметил спикер.

Он добавил, что подозрение им могут объявить в будущем, если на это будут основания.

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
  • В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.

 

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