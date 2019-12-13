Убийство Шеремета: супругам Грищенко объявили подозрения по другому делу, - Шевченко
Об этом рассказал представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передает hromadske.
Он отметил, что супругам объявили подозрения в деле подготовки покушения на бизнесмена Ивана Вакуленко в городе Косов на Ивано-Франковщине.
"Мы и начали с того, что на подозрение по делу Шеремета вышли из-за внимания о покушении на бизнесмена в городе Косов, в частности, в таком элементе, как очень похожое взрывное устройство", - уточнил Шевченко.
Следователи убеждены, что ветераны могут владеть информацией о деле Шеремета.
"Им пока не предъявлено подозрений непосредственно в причастности к делу Шеремета, но их контакты, связи, разговоры и другие факты в совокупности всех нам говорят, что это те лица, которые очень интересуют следствие, в частности в деле Шеремета", - отметил спикер.
Он добавил, что подозрение им могут объявить в будущем, если на это будут основания.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
- В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
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