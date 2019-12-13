Убийство Шеремета: супругам Грищенко объявили подозрения по другому делу, - Шевченко

13 декабря, 2019, 21:44

Супругам ветеранов АТО Инне и Владиславу Грищенко, более известным по позывным "Пума" и "Буча", не объявили официальных подозрений по делу Шеремета

Об этом рассказал представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передает hromadske.

Он отметил, что супругам объявили подозрения в деле подготовки покушения на бизнесмена Ивана Вакуленко в городе Косов на Ивано-Франковщине.

"Мы и начали с того, что на подозрение по делу Шеремета вышли из-за внимания о покушении на бизнесмена в городе Косов, в частности, в таком элементе, как очень похожое взрывное устройство", - уточнил Шевченко.

Следователи убеждены, что ветераны могут владеть информацией о деле Шеремета.

"Им пока не предъявлено подозрений непосредственно в причастности к делу Шеремета, но их контакты, связи, разговоры и другие факты в совокупности всех нам говорят, что это те лица, которые очень интересуют следствие, в частности в деле Шеремета", - отметил спикер.

Он добавил, что подозрение им могут объявить в будущем, если на это будут основания.