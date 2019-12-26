Дело МН17: ГПУ заявила, что информация об увольнении представителя Украины в международной следственной группе является недостоверной
26 декабря, 2019, 20:11
В международную следственную группу по расследованию авиакатастрофы самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний от Генеральной прокуратуры Украины входит 7 прокуроров, а в национальной следственной группе - 11 прокуроров
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
"При принятии решений в данном уголовном производстве Офис Генерального прокурора останется надежным международным партнером и будет находиться в постоянной коммуникации с иностранными коллегами", - говорится в сообщении.
Процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется сотрудниками новосозданного Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, укомплектованном работниками, имеющими опыт в осуществлении расследования военных преступлений, преступлений против человечности, терактов и других тяжких уголовных преступлений.
- Напомним, ранее пресс-секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что ГПУ освободила руководителя следственной группы по МН17 от Украины и единого прокурора. Она также добавила, что соответствующую информацию она получила от нидерландских прокуроров.
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