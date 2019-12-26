Дело МН17: ГПУ заявила, что информация об увольнении представителя Украины в международной следственной группе является недостоверной

26 декабря, 2019, 20:11

В международную следственную группу по расследованию авиакатастрофы самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний от Генеральной прокуратуры Украины входит 7 прокуроров, а в национальной следственной группе - 11 прокуроров

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"При принятии решений в данном уголовном производстве Офис Генерального прокурора останется надежным международным партнером и будет находиться в постоянной коммуникации с иностранными коллегами", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется сотрудниками новосозданного Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, укомплектованном работниками, имеющими опыт в осуществлении расследования военных преступлений, преступлений против человечности, терактов и других тяжких уголовных преступлений.