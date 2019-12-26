 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДело МН17: ГПУ заявила, что информация об увольнении представителя Украины в международной следственной группе является недостоверной

Дело МН17: ГПУ заявила, что информация об увольнении представителя Украины в международной следственной группе является недостоверной

В международную следственную группу по расследованию авиакатастрофы самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний от Генеральной прокуратуры Украины входит 7 прокуроров, а в национальной следственной группе - 11 прокуроров

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"При принятии решений в данном уголовном производстве Офис Генерального прокурора останется надежным международным партнером и будет находиться в постоянной коммуникации с иностранными коллегами", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется сотрудниками новосозданного Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, укомплектованном работниками, имеющими опыт в осуществлении расследования военных преступлений, преступлений против человечности, терактов и других тяжких уголовных преступлений.

  • Напомним, ранее пресс-секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что ГПУ освободила руководителя следственной группы по МН17 от Украины и единого прокурора. Она также добавила, что соответствующую информацию она получила от нидерландских прокуроров.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 декабря, 2019 четверг

больше новостей

26 декабря, 2019 четверг

25 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать