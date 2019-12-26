Дело МН17: Украина уволила своих представителей в Международной следственной группе, - Сарган

26 декабря, 2019, 15:23

Прокуроров, входивших в международную следственную группу, которая расследовала гибель рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом, освобождены Генеральной прокуратурой Украины

Об этом сообщила бывшая пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"Уволены руководитель следственной группы по МН-17 от Украины и единственный прокурор от Украины. Эту информацию я получила от коллег из... Нидерландов", - заявила Сарган.

Напомним, что 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший регулярный рейс МН17, в результате чего погибли все пассажиры и экипаж (всего 298 человек).

Международная следственная группа установила, что самолет сбит зенитным ракетным комплексом "Бук" российского производства. Власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в катастрофе самолета. А уже в 2019 году были объявлены первые подозрения.

В марте 2020 года в Нидерландах должен начаться судебный процесс над виновными в сбивании пассажирского самолета.

"Есть открытое желание со стороны руководства ГПУ "слить" следствие по МН-17", - добавила Сарган.