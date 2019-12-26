Дела Майдана: суд может рассмотреть жалобу на продление ареста экс-беркутовцам, - СМИ
Об этом сообщает INSIDER.
"Как стало известно из собственных источников, Святошинский суд Киева передаст документы в отношении обвиняемых в Апелляционный суд Киева не позже 13 часов. Это свидетельствует о том, что рассматривать апелляцию готовятся сегодня", - говорится в сообщении.
В то же время на уточняющий вопрос корреспондента Недели, передают ли сегодня материалы в апелляцию, пресс-секретарь Святошинского райсуда Екатерина Роганькова ответила:
"Поступили апелляционные жалобы со стороны защиты на решение о продлении меры пресечения от 19.12.2019 г. Сегодня материалы поступят в апелляционный суд".
Пострадавшие по делу сообщили, что хотят присутствовать на рассмотрении апелляции защиты и подадут такое ходатайство в Апелляционный суд.
- Ранее СМИ сообщали о том, что Украина планирует передать боевикам "ЛНР/ДНР" бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 г., во время обмена пленными.
- Адвокатская совещательный группа, которая занимается делами Майдана, опубликовала обращение к президенту Владимира Зеленского о возможном обмене бывших "беркутовцев" в рамках договоренностей ТКГ.
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