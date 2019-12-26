 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДела Майдана: суд может рассмотреть жалобу на продление ареста экс-беркутовцам, - СМИ

Дела Майдана: суд может рассмотреть жалобу на продление ареста экс-беркутовцам, - СМИ

В Апелляционном суде Киева 26 декабря могут рассмотреть жалобу бывших "беркутовцев", которые будут оспаривать свои меры

Об этом сообщает INSIDER.

"Как стало известно из собственных источников, Святошинский суд Киева передаст документы в отношении обвиняемых в Апелляционный суд Киева не позже 13 часов. Это свидетельствует о том, что рассматривать апелляцию готовятся сегодня", - говорится в сообщении.

В то же время на уточняющий вопрос корреспондента Недели, передают ли сегодня материалы в апелляцию, пресс-секретарь Святошинского райсуда Екатерина Роганькова ответила:

"Поступили апелляционные жалобы со стороны защиты на решение о продлении меры пресечения от 19.12.2019 г. Сегодня материалы поступят в апелляционный суд".

Пострадавшие по делу сообщили, что хотят присутствовать на рассмотрении апелляции защиты и подадут такое ходатайство в Апелляционный суд.

  • Ранее СМИ сообщали о том, что Украина планирует передать боевикам "ЛНР/ДНР" бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 г., во время обмена пленными.
  • Адвокатская совещательный группа, которая занимается делами Майдана, опубликовала обращение к президенту Владимира Зеленского о возможном обмене бывших "беркутовцев" в рамках договоренностей ТКГ.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 декабря, 2019 четверг

больше новостей

26 декабря, 2019 четверг

25 декабря, 2019 среда

24 декабря, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать