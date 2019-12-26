Дела Майдана: суд может рассмотреть жалобу на продление ареста экс-беркутовцам, - СМИ

26 декабря, 2019, 12:22

В Апелляционном суде Киева 26 декабря могут рассмотреть жалобу бывших "беркутовцев", которые будут оспаривать свои меры

Об этом сообщает INSIDER.

"Как стало известно из собственных источников, Святошинский суд Киева передаст документы в отношении обвиняемых в Апелляционный суд Киева не позже 13 часов. Это свидетельствует о том, что рассматривать апелляцию готовятся сегодня", - говорится в сообщении.

В то же время на уточняющий вопрос корреспондента Недели, передают ли сегодня материалы в апелляцию, пресс-секретарь Святошинского райсуда Екатерина Роганькова ответила:

"Поступили апелляционные жалобы со стороны защиты на решение о продлении меры пресечения от 19.12.2019 г. Сегодня материалы поступят в апелляционный суд".

Пострадавшие по делу сообщили, что хотят присутствовать на рассмотрении апелляции защиты и подадут такое ходатайство в Апелляционный суд.