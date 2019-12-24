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Espreso.tvОбществоВ России разбился новейший истребитель Су-57

В России разбился новейший истребитель Су-57


фото: MilitaryArms.ru
В вторник, 24 января в Хабаровском крае потерпел крушение истребитель пятого поколения Су-57, пилот успел катапультироваться

Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на российские СМИ.

Во вторник новейший российский истребитель разбился в Хабаровском крае в 120 километрах от аэродрома "Дземги".

Как сообщают журналисты, пилота истребителя эвакуировал с места происшествия вертолет Ми-8.

Информация о его состоянии отсутствует.

Воздушное судно не было военным, а принадлежало городскому авиазаводу имени Гагарина, отмечают журналисты.

"Основными версиями катастрофы истребителя являются неисправность и ошибка пилотирования", - сообщают СМИ.

  • Напомним, осенью в России столкнулись в полете 2 истребителя Су-34.
  • 18 декабря сообщалось об испытании российских истребителей Су-57 в Сирии.
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