В России разбился новейший истребитель Су-57
24 декабря, 2019, 09:07
В вторник, 24 января в Хабаровском крае потерпел крушение истребитель пятого поколения Су-57, пилот успел катапультироваться
Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на российские СМИ.
Во вторник новейший российский истребитель разбился в Хабаровском крае в 120 километрах от аэродрома "Дземги".
Как сообщают журналисты, пилота истребителя эвакуировал с места происшествия вертолет Ми-8.
Информация о его состоянии отсутствует.
Воздушное судно не было военным, а принадлежало городскому авиазаводу имени Гагарина, отмечают журналисты.
"Основными версиями катастрофы истребителя являются неисправность и ошибка пилотирования", - сообщают СМИ.
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