В России разбился новейший истребитель Су-57

24 декабря, 2019, 09:07

В вторник, 24 января в Хабаровском крае потерпел крушение истребитель пятого поколения Су-57, пилот успел катапультироваться

Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на российские СМИ.

Во вторник новейший российский истребитель разбился в Хабаровском крае в 120 километрах от аэродрома "Дземги".

Как сообщают журналисты, пилота истребителя эвакуировал с места происшествия вертолет Ми-8.

Информация о его состоянии отсутствует.

Воздушное судно не было военным, а принадлежало городскому авиазаводу имени Гагарина, отмечают журналисты.

"Основными версиями катастрофы истребителя являются неисправность и ошибка пилотирования", - сообщают СМИ.