Россия еще раз испытала в Сирии новый истребитель Су-57

18 декабря, 2019, 14:50

Минобороны РФ повторно испытало в Сирии истребители пятого поколения Су-57

Как сообщает ТАСС, об этом рассказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе.

Продолжаются испытания самолетов пятого поколения Су-57. Проведена их повторная апробация в Сирии, в ходе которой все запланированные задачи успешно выполнены ", - заявил он.

По словам Герасимова, в целом авиационные соединения и воинские части РФ за год получили 139 современных летательных аппаратов. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что опыт войны в Сирии дал «новый импульс» в совершенствовании системы огневого поражения противника. В марте прошлого года в Минобороны РФ заявили, что два истребителя пятого поколения Су-57 успешно выполнили двухдневную программу испытаний в Сирии.