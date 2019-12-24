Украинский боксер назвал соперника ступенькой к бою с Пакьяо

24 декабря, 2019, 18:42

Украинский боксер Иван Редкач признался, что для него бой против Дэнни Гарсии, это подготовка к встрече с Эрролом Спенсом и Мэнни Пакьяо

Об этом сообщает youtube-канал Fight Hub TV.

Украинский боксер в полусреднем весе (до 66,7 кг) Иван Редкач поделился мыслями по поводу предстоящего боя против американца Дэнни Гарсии.

"Гарсия - это великий чемпион. Я давно начал его уважать. Я старательно продолжаю готовиться к бою против него. Я очень голоден, мне хочется победить. Но мы посмотрим, как закончится бой. Для меня Гарсия это следующая ступень к поединкам с Эрролом Спенсом и Мэнни Пакьяо", - рассказал Редкач для

Бой между боксерами пройдет 25 января, в Нью-Йорке, победитель станет официальным претендентом на титул WBC (Всемирного боксерского совета) в полусреднем весе.