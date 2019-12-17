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Espreso.tvСпортУкраинский боксер сразится за звание претендента на титул WBO

Украинский боксер сразится за звание претендента на титул WBO


фото: twitter
Украинский боксер Арнольд Хегай проведет бой за звание официального претендента на титул чемпиона мира WBO в супер легком весе

Об этом сообщает BoxingScene .

В поединке за звание чемпиона мира в легчайшем весе (до 50,8 кг) по версии WBO (Всемирной боксерской организации) Арнольд Хегай встретится с американцем Стивеном Фултоном.

Бой состоится 25 января в Нью-Йорке в андеркарте поединка Дэнни Гарсии из США и украинца Ивана Редкача.

Хегай на профессиональном ринге выиграл все свои 16 боев, Фултон также не проиграл ни одного из 17 поединков.

 

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