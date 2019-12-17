Украинский боксер сразится за звание претендента на титул WBO

17 декабря, 2019, 14:05

Украинский боксер Арнольд Хегай проведет бой за звание официального претендента на титул чемпиона мира WBO в супер легком весе

Об этом сообщает BoxingScene .

В поединке за звание чемпиона мира в легчайшем весе (до 50,8 кг) по версии WBO (Всемирной боксерской организации) Арнольд Хегай встретится с американцем Стивеном Фултоном.

Бой состоится 25 января в Нью-Йорке в андеркарте поединка Дэнни Гарсии из США и украинца Ивана Редкача.

Хегай на профессиональном ринге выиграл все свои 16 боев, Фултон также не проиграл ни одного из 17 поединков.