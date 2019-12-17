Украинский боксер сразится за звание претендента на титул WBO
17 декабря, 2019, 14:05
Украинский боксер Арнольд Хегай проведет бой за звание официального претендента на титул чемпиона мира WBO в супер легком весе
Об этом сообщает BoxingScene .
В поединке за звание чемпиона мира в легчайшем весе (до 50,8 кг) по версии WBO (Всемирной боксерской организации) Арнольд Хегай встретится с американцем Стивеном Фултоном.
Бой состоится 25 января в Нью-Йорке в андеркарте поединка Дэнни Гарсии из США и украинца Ивана Редкача.
Хегай на профессиональном ринге выиграл все свои 16 боев, Фултон также не проиграл ни одного из 17 поединков.
- 10 декабря стало известно, что украинский боксер Иван Редкач встретится с бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсией из США.
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