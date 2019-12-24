Украина получит безвиз с двумя странами Латинской Америки
24 декабря, 2019, 19:08
Кабинет министров утвердил международные соглашения с правительствами Колумбии и Эквадора о взаимной отмене визовых требований
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram-канале.
"Украинцы смогут путешествовать без виз на 90 дней в течение 180 дней", - написал Гончарук.
Напомним, что недавно госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц заявил, что угрозы отмены безвизового режима Украины с Евросоюзом нет.
В этом году Украина поднялась в мировом рейтинге паспортов, заняв 43 место с показателем в 126 стран, в которые украинцы могут попасть без виз.
- 7 декабря премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет внести в обновленное Соглашение об ассоциации с Евросоюзом пункт о "промышленном безвизе" .
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