Украина получит безвиз с двумя странами Латинской Америки

24 декабря, 2019, 19:08

Кабинет министров утвердил международные соглашения с правительствами Колумбии и Эквадора о взаимной отмене визовых требований

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram-канале.

"Украинцы смогут путешествовать без виз на 90 дней в течение 180 дней", - написал Гончарук.

Напомним, что недавно госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц заявил, что угрозы отмены безвизового режима Украины с Евросоюзом нет.

В этом году Украина поднялась в мировом рейтинге паспортов, заняв 43 место с показателем в 126 стран, в которые украинцы могут попасть без виз.