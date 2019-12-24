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Espreso.tvОбществоУкраина получит безвиз с двумя странами Латинской Америки

Украина получит безвиз с двумя странами Латинской Америки

Кабинет министров утвердил международные соглашения с правительствами Колумбии и Эквадора о взаимной отмене визовых требований

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram-канале.

"Украинцы смогут путешествовать без виз на 90 дней в течение 180 дней", - написал Гончарук.

Напомним, что недавно госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц заявил, что угрозы отмены безвизового режима Украины с Евросоюзом нет.

В этом году Украина поднялась в мировом рейтинге паспортов, заняв 43 место с показателем в 126 стран, в которые украинцы могут попасть без виз.

  • 7 декабря премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет внести в обновленное Соглашение об ассоциации с Евросоюзом пункт о "промышленном безвизе" .
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