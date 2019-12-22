В МИДе отреагировали на слухи о возможной отмене безвиза с ЕС

22 декабря, 2019, 16:31

Госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц заявил, что угрозы отмены безвизового режима Украины с Евросоюза нет

Об этом сообщает "Апостроф" .

"Я хотел бы предостеречь от панических настроений, которые время от времени всплывают из недр интернета о том, что "все пропало" и "ЕС отменит безвизовый режим". Такой угрозы мы не видим", - заверил Заяц.

Дипломат также рассказал, что за 11 месяцев МИД заключил 9 договоров о безвизовом режиме с различными государствами мира. 5 из них уже вступили в силу.

"За 11 месяцев этого года заключені 9 договоров о безвизовом режиме поездок с различными государствами. Вступили в силу 5 международных договоров. В ближайшее время мы готовим заключение соглашения о безвизовых поездках с Гренадой", - сказал Заяц.