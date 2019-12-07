Украина договаривается с ЕС о "промышленном безвизе", - Гончарук
Об этом заявил премьер-минитср Украины Алексей Гончарук после встречи с главой комитета по иностранным делам Европарламента Дэвидом Макалистером сообщает "РБК-Украина" .
По его словам, одна из задач, которая стоит перед украинским правительством - обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно состояться в 2021 году.
"Мы изучаем все пункты этого соглашения для того, чтобы вместе с нашими коллегами сделать его максимально эффективным, удобным и успешным для обеих сторон. Для Украины, безусловно, евроинтеграция является совершенным выбором, и он подтверждает свою эффективность", - отметил Гончарук.
По словам премьера, Украина в частности, интересует "промышленный безвиз" - ACAA agreement - "договоренности, которые позволят нашему бизнесу свободно торговать с европейскими коллегами".
- Напомним, 20 ноября вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил об открытии для публичного доступа системы "Пульс соглашения", которая ранее была доступна только для представителей Кабинета министров.
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