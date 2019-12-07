Украина договаривается с ЕС о "промышленном безвизе", - Гончарук

7 декабря, 2019, 11:16

Украина хочет внести в обновленное Соглашение об ассоциации с Евросоюзом пункт о "промышленном безвизе"

Об этом заявил премьер-минитср Украины Алексей Гончарук после встречи с главой комитета по иностранным делам Европарламента Дэвидом Макалистером сообщает "РБК-Украина" .

По его словам, одна из задач, которая стоит перед украинским правительством - обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно состояться в 2021 году.

"Мы изучаем все пункты этого соглашения для того, чтобы вместе с нашими коллегами сделать его максимально эффективным, удобным и успешным для обеих сторон. Для Украины, безусловно, евроинтеграция является совершенным выбором, и он подтверждает свою эффективность", - отметил Гончарук.

По словам премьера, Украина в частности, интересует "промышленный безвиз" - ACAA agreement - "договоренности, которые позволят нашему бизнесу свободно торговать с европейскими коллегами".