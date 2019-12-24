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Espreso.tvОбществоСуд отправил под ночной домашний арест подозреваемую во взяточничестве экс-заместителя председателя ГТС Пимахову

Суд отправил под ночной домашний арест подозреваемую во взяточничестве экс-заместителя председателя ГТС Пимахову

Высший антикоррупционный суд отправил под ночной домашний арест бывшего первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Украины Дину Пимахову, подозреваемую в вымогательстве и получении взятки

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему первому заместителю главы Государственной миграционной службы Украины, подозреваемой в просьбе предоставить и получении должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, неправомерной выгоды для себя за совершение таким должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием служебного положения. Суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и применил к подозреваемой меры пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком до 21 февраля 2020 года ", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд обязал Пимахову носить электронный браслет, прибывать к детективу, прокурору или суду, сообщать об изменении места работы, воздерживаться от общения со свидетелями и сдать загранпаспорт.

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