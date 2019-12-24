Суд отправил под ночной домашний арест подозреваемую во взяточничестве экс-заместителя председателя ГТС Пимахову
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему первому заместителю главы Государственной миграционной службы Украины, подозреваемой в просьбе предоставить и получении должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, неправомерной выгоды для себя за совершение таким должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием служебного положения. Суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и применил к подозреваемой меры пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком до 21 февраля 2020 года ", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд обязал Пимахову носить электронный браслет, прибывать к детективу, прокурору или суду, сообщать об изменении места работы, воздерживаться от общения со свидетелями и сдать загранпаспорт.
- Напомним, 29 ноября 2017 г. в ГМС сообщили, что "тайный агент" НАБУ Сергей Титенков пытался дать взятку Пимаховой, в результате чего его задержали.
- В НАБУ на это ответили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в их спецоперацию , в ходе которой пытались выявить участников организованной преступной группировки в ГМС.
- Пимахова рассказала, что агент НАБУ 7 месяцев готовил спецоперацию, чтобы дать ей взятку. За это время у них сложились дружеские отношения с агентом НАБУ .
- Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко заявил, что агента НАБУ задержали правомерно, ведь правоохранители не имеют права предлагать госчиновнику принять заведомо незаконное решение. Луценко назвал такие действия чистой провокацией .
- ГПУ сообщила о подозрении агенту НАБУ , который якобы предлагал взятку в ГМС, и провела обыски у еще одного агента , задействованного в этом деле, - у Екатерины Сикорской, больше известной как "агент Екатерина".
- Луценко заявил, что все агенты НАБУ, которые работают под прикрытием, набраны с нарушением закона и используют в своей работе контрабандную техника . Он также обвинил главу НАБУ Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины.
- НАБУ обыскало Пимахову в рамках расследования схемы легализации иностранцев.
- Пимаховой сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды).
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