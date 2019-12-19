НАБУ объявило подозрение замглавы Миграционной службы

19 декабря, 2019, 21:57

Национальное антикоррупционное бюро по согласованию Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщило о подозрении бывшей первой замглавы Государственной миграционной службы в получении взятки.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

По данным СМИ, речь идет о Дине Пимаховой.

"По согласованию прокуроров САП, детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 УК Украины, а именно, в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды для себя", - говорится в сообщении.

Подозрение вручили по делу, где осенью 2017 г. была сорвана операция агентов НАБУ под прикрытием, которые выполняли специальное задание по раскрытию преступной деятельности организованной группы в системе органов ГМС. Эта деятельность якобы связана с созданием коррупционной схемы незаконного документирования иностранцев паспортами граждан Украины и удостоверениями на постоянное или временное проживание на ее территории при условии предоставления сотрудникам ГМС неправомерной выгоды.

"Указанное должностное лицо предложило организовать оформление гражданину Вьетнама вида на жительство в Украине на один год с возможностью дальнейшего продления до трех лет. В то же время должностное лицо высказало просьбу предоставить ему неправомерную выгоду за обеспечение им соответствующего процесса оформления документов в сумме 1800 долларов, которую в дальнейшем получило", - добавили в САП.

Кроме того, бывшая первая заместитель председателя ГТС Украины предложила организовать процесс приобретения гражданином Ирана гражданства Украины по якобы территориальному происхождению, которое должно подтверждаться заведомо ложными официальными документами, дальнейшего получения им паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу. В то же время, действуя повторно, она попросила о неправомерной выгоде за обеспечение соответствующего процесса оформления и выдачи документов в сумме 30 тыс. долларов США.

То, как Пимахова договаривается с 30 тысяч сделать паспорт иностранцу, было задокументировано спецсредствами.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды лицом, занимающим особо ответственное положение). Экс-чиновнице грозит от 8 до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.