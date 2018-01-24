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НАБУ обыскало Пімахову в рамках расследования схемы легализации иностранцев


фото: facebook
В НАБУ рассказали, по какой причине провели обыски у заместителя главы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой

Об этом сообщает пресс-центр Национального антикоррупционного бюро на своей странице в Facebook.

В ведомстве подтвердили, что провели обыски в рамках расследования в уголовном производстве по фактам получения взятки служащим Государственной миграционной службы.

Как выяснило следствие, организованная группа лиц (в состав которой предположительно входили служащие ГМС), с привлечением руководителей и сотрудников Главного управления ГМС Киева, придумала преступную схему легализации иностранцев в Украине, в частности из стран Ближнего Востока.

"По убеждению детективов Бюро, за денежное вознаграждение выдавались виды на жительство, а также украинское гражданство оформлялось с использованием поддельных документов с последующей выдачей паспортов граждан Украины и паспорта граждан Украины для выезда за границу", - рассказали в НАБУ.

Обыски провели для того, чтобы изъять деньги, которые были предположительно получены служащими как взятки, а также для выявления и фиксации других сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения.

24 января стало известно, что представители НАБУ проводят обыск дома у Пимаховой. Впоследствии адвокат Пимаховой Богдан Хмельницкий подтвердил, что в квартире чиновницы проводят обыски, и рассказал, что они связаны со скандальным делом о провокации взятки.

Сама Пимахова впоследствии прокомментировала эту ситуацию. Она заявила, что действия НАБУ расценивает как месть.

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