НАБУ обыскало Пімахову в рамках расследования схемы легализации иностранцев
Об этом сообщает пресс-центр Национального антикоррупционного бюро на своей странице в Facebook.
В ведомстве подтвердили, что провели обыски в рамках расследования в уголовном производстве по фактам получения взятки служащим Государственной миграционной службы.
Как выяснило следствие, организованная группа лиц (в состав которой предположительно входили служащие ГМС), с привлечением руководителей и сотрудников Главного управления ГМС Киева, придумала преступную схему легализации иностранцев в Украине, в частности из стран Ближнего Востока.
"По убеждению детективов Бюро, за денежное вознаграждение выдавались виды на жительство, а также украинское гражданство оформлялось с использованием поддельных документов с последующей выдачей паспортов граждан Украины и паспорта граждан Украины для выезда за границу", - рассказали в НАБУ.
Обыски провели для того, чтобы изъять деньги, которые были предположительно получены служащими как взятки, а также для выявления и фиксации других сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения.
24 января стало известно, что представители НАБУ проводят обыск дома у Пимаховой. Впоследствии адвокат Пимаховой Богдан Хмельницкий подтвердил, что в квартире чиновницы проводят обыски, и рассказал, что они связаны со скандальным делом о провокации взятки.
Сама Пимахова впоследствии прокомментировала эту ситуацию. Она заявила, что действия НАБУ расценивает как месть.
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- Напомним, 29 ноября 2017 года в ГМС сообщили, что "тайный агент" НАБУ Сергей Титенков пытался дать взятку Пимаховой, в результате чего его задержали.
- В НАБУ на это ответили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в их спецоперацию, во время которой пытались выявить участников организованной преступной группировки в ГМС.
- Комментируя все эти события, Пимахова рассказала, что агент НАБУ 7 месяцев готовил спецоперацию, чтобы дать ей взятку. За это время у них сложились товарищеские отношения с агентом НАБУ.
- Луценко заявил, что агента НАБУ задержали правомерно, ведь правоохранители не имеют права предлагать госслужащему принять заведомо незаконное решение. Луценко назвал такие действия чистой провокацией.
- ГПУ сообщила о подозрении агенту НАБУ, который якобы предлагал взятку в ГМС, и провела обыски у еще одного агента, задействованного в этом деле, - у Екатерины Сикорской, больше известной как "агент Катерина".
- Луценко заявил, что все агенты НАБУ, которые работают под прикрытием, набраны с нарушением закона и используют в своей работе контрабандную технику. Он также обвинил главу НАБУ Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины.
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