"ProZorro" пересекло границу в 100 млрд грн сэкономленных средств
Об этом сообщил главный исполнительный директор платформы электронных закупок " ProZorro " Василий Задворный в Facebook.
"И ... .. этооо случилооооось!!!
Сегодня Прозорро пересекло психологический барьер в 100 000 000 000 грн экономии (на самом деле это 100 млрд, но так выглядит лучше) ", - написал Задворный.
"И это в условиях, мягко говоря, не очень действенной системы наказаний за нарушения и огромной доли допороговых закупок, где все еще возможны сплошные злоупотребления.
Безумная цифра. Хотя это и не предел.
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Эффективная система наказаний и мониторинга, инструменты профессионализации и автоматизации процесса - это то, что сейчас в фокусе нашей команды ", - рассказывает главный исполнительный директор" ProZorro ".
Также Задворный опубликовал инфографику, где можно увидеть, что за 3,5 года существования было осуществлено более 4 млн аукционов, организаторами которых выступили 38 тыс., а участниками - почти 262 тыс. предприятий, физ. лиц и компаний. За период в три с половиной года ожидаемая стоимость всех торгов составляет 3,06 трлн грн.
- Напомним, осенью 2019 г. парламент во втором чтении принял проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины по поводу совершенствования публичных закупок
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