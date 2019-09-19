Рада приняла закон, совершенствующий систему ProZorro
19 сентября, 2019, 13:36
Парламент во втором чтении принял проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок
Об этом передает Еспресо.TV
За это решение проголосовали 292 депутата.
Идеолог системы ProZorro Максим Нефедов пояснил в Facebook, которые произойдут изменения через полгода после опубликования закона:
- Обязательное использование Prozorro при закупках от 50 тыс. грн (новая упрощенная процедура) - это выводит из тени более 250 тыс. Закупок;
- Введение персональной ответственности должностных лиц (в частности, руководителей органов) за нарушение законодательства в сфере публичных закупок: штраф от 2 до 10 000 необлагаемых минимумов (34-170 тыс. грн)
- Возможность исправления ошибок в тендерных предложениях течение 24 часов;
- Возможность консультации с бизнесом для заказчиков на этапе подготовки к тендеру;
- Борьба с «обжаловальнным троллингом»: возможность внедрения дифференцированной платы за обжалование тендера в АМКУ постановлением Правительства (рассчитывается в% от стоимости предмета закупки), невозможность отозвать жалобу;
- Prozorro.Market - онлайн-магазин для бюджетных учреждений: введение электронных каталогов распространенных товаров, будут администроваться централизованными закупочными организациями и упрощать процесс закупки для бюджетного учреждения в нескольких кликов
- Появится новый инструмент для борьбы с демпингом - система подсвечиваться аномально низкую цену. Поставщик будет ее обосновать для заключения договора с заказчиком.
- Медицинские препараты могут закупаться через международные организации еще 2 года - Кабмин будет утверждать перечень лекарств, а отчеты будут обнародоваться в ProZorro.
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