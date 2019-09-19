 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРада приняла закон, совершенствующий систему ProZorro

Рада приняла закон, совершенствующий систему ProZorro

Парламент во втором чтении принял проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок

Об этом передает Еспресо.TV

За это решение проголосовали 292 депутата.

Идеолог системы ProZorro Максим Нефедов пояснил в Facebook, которые произойдут изменения через полгода после опубликования закона:

  • Обязательное использование Prozorro при закупках от 50 тыс. грн (новая упрощенная процедура) - это выводит из тени более 250 тыс. Закупок;
  • Введение персональной ответственности должностных лиц (в частности, руководителей органов) за нарушение законодательства в сфере публичных закупок: штраф от 2 до 10 000 необлагаемых минимумов (34-170 тыс. грн)
  • Возможность исправления ошибок в тендерных предложениях течение 24 часов;
  • Возможность консультации с бизнесом для заказчиков на этапе подготовки к тендеру;
  • Борьба с «обжаловальнным троллингом»: возможность внедрения дифференцированной платы за обжалование тендера в АМКУ постановлением Правительства (рассчитывается в% от стоимости предмета закупки), невозможность отозвать жалобу;
  • Prozorro.Market - онлайн-магазин для бюджетных учреждений: введение электронных каталогов распространенных товаров, будут администроваться централизованными закупочными организациями и упрощать процесс закупки для бюджетного учреждения в нескольких кликов
  • Появится новый инструмент для борьбы с демпингом - система подсвечиваться аномально низкую цену. Поставщик будет ее обосновать для заключения договора с заказчиком.
  • Медицинские препараты могут закупаться через международные организации еще 2 года - Кабмин будет утверждать перечень лекарств, а отчеты будут обнародоваться в ProZorro.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 сентября, 2019 четверг

больше новостей

19 сентября, 2019 четверг

18 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать