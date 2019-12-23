Зеленский подписал закон, которым добровольцам предоставляется статус УБД

23 декабря, 2019, 18:45

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПО.

Закон предоставляет возможность членам добровольных формирований, участвовавших в защите независимости и суверенитета Украины во время антитеррористической операции и не вошедших в состав того или иного силового ведомства, получить официальный статус УБД. А значит и те социальные гарантии, которые предусмотрены законом Украины о ветеранах и членах их семей.

Решение о предоставлении статуса будет принимать межведомственная комиссия.

Закон предусматривает предоставление статуса УБД тем, кто принимал участие в АТО не менее 30 календарных дней (в частности по совокупности дней пребывания).