Зеленский подписал закон, которым добровольцам предоставляется статус УБД
23 декабря, 2019, 18:45
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции", регулирующим предоставление статуса участника боевых действий добровольцам
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПО.
Закон предоставляет возможность членам добровольных формирований, участвовавших в защите независимости и суверенитета Украины во время антитеррористической операции и не вошедших в состав того или иного силового ведомства, получить официальный статус УБД. А значит и те социальные гарантии, которые предусмотрены законом Украины о ветеранах и членах их семей.
Решение о предоставлении статуса будет принимать межведомственная комиссия.
Закон предусматривает предоставление статуса УБД тем, кто принимал участие в АТО не менее 30 календарных дней (в частности по совокупности дней пребывания).
- В Раде приняли закон о статусе участника боевых действий для добровольцев.
- В Министерстве по делам ветеранов создан специальный реестр участников Антитеррористической операции . По состоянию на 9 декабря там значились 375 027 бойцов, из которых 160 - с пометкой "доброволец".
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