160 добровольцев получили статус УБД, - Минветеранов
Об этом сообщает "Украинская правда" . Издание получило ответ на запрос от Минветеранов.
Отмечается, что статус УБД могли получить участники тех добровольческих батальонов, которые со временем перешли в подчинение того или иного силового ведомства.
В то же время, в Минветеранов напомнили, что 4 декабря Верховная Рада приняла закон, который позволит получить статус УБД членам других добровольных формирований, не вошедшие в структуру силового блока. В частности, речь идет о Добровольческом украинском корпусе, Украинской добровольческой армии, батальон Организации Украинских националистов.
Также Министерство ведет реестр воинских захоронений. По состоянию на 1 декабря в него были внесены сведения о 4640 погибших и умерших участников АТО и ООС.
Сообщается, что в этот реестр вносят как погибших на фронте, так и умерших в гражданской жизни.
- Недавно сообщалось, что в Раде приняли закон о статусе участника боевых действий для добровольцев.
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