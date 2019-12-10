160 добровольцев получили статус УБД, - Минветеранов

10 декабря, 2019, 18:49

В Министерстве по делам ветеранов создан специальный реестр участников Антитеррористической операции. По состоянию на 9 декабря там значились 375 027 бойцов, из которых 160 - с пометкой "доброволец"

Об этом сообщает "Украинская правда" . Издание получило ответ на запрос от Минветеранов.

Отмечается, что статус УБД могли получить участники тех добровольческих батальонов, которые со временем перешли в подчинение того или иного силового ведомства.

В то же время, в Минветеранов напомнили, что 4 декабря Верховная Рада приняла закон, который позволит получить статус УБД членам других добровольных формирований, не вошедшие в структуру силового блока. В частности, речь идет о Добровольческом украинском корпусе, Украинской добровольческой армии, батальон Организации Украинских националистов.

Также Министерство ведет реестр воинских захоронений. По состоянию на 1 декабря в него были внесены сведения о 4640 погибших и умерших участников АТО и ООС.

Сообщается, что в этот реестр вносят как погибших на фронте, так и умерших в гражданской жизни.