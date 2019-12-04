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Espreso.tvОбществоВ Раде приняли закон о статусе участника боевых действий для добровольцев

В Раде приняли закон о статусе участника боевых действий для добровольцев


фото: rfe
4 декабря Верховная Рада проголосовала во 2 чтении законопроект № 2045-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и соцгарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции"

Об этом сообщает Eспресо.TV .

В пояснительной записке к законопроекту 2045-1 говорится, что статус участника боевых действий на сегодня не имеют около 3000 добровольцев. Это ветераны тех добровольческих формирований, не легализировались в рядах ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции и других подразделений, принимавших участие в боевых действиях в зоне АТО-ООС.

Законопроект призван предоставить таким добровольцам возможность получить статус участника боевых действий, а также все социальные гарантии, предусматриваемые в случае увечья, полученного во время боевых действий.

"С 2015 года для лиц, получивших ранения, контузии, увечья или заболевания во время непосредственного участия в АТО, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, если в дальнейшем такие добровольческие формирования были или не были включены в состав ВСУ, МВД Украины, Нацполиции, Нацгвардии и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов, предусмотрена норма, согласно которой они могут получить статус лица с инвалидностью вследствие войны ", - говорится в записке.

Также проект закона предусматривает предоставление социальных гарантий членам семей таких добровольцев.

По законопроект проголосовало 329 народных депутатов.

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