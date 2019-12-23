Итальянский гранд заинтересовался футболистом "Динамо"
23 декабря, 2019, 14:55
Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков попал в сферу интересов миланского "Интера"
Об этом сообщает interlive.it.
Главному тренеру миланского "Интера" Антонио Конте предложили рассмотреть хавбека киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Виктора Цыганкова. Итальянский клуб начнет следить за футболистом и от игры футболиста будет зависеть, сделает ли "Интер" предложение летом.
В нынешнем сезоне Цыганков провел 27 матчей, забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач. Контракт вингера с "Динамо" действует до конца июня 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока по версии Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.
- 8 декабря в Киеве "Динамо" в меньшинстве уступил "Зари" и опустился на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украины.
- 20 ноября стало известно, что вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков попал в сферу интересов английских "Ливерпуля" , "Тоттенхэма" и немецких "Боруссии" и "Баварии".
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-