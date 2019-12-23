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Espreso.tvСпортИтальянский гранд заинтересовался футболистом "Динамо"

Итальянский гранд заинтересовался футболистом "Динамо"


фото: Reuters
Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков попал в сферу интересов миланского "Интера"

Об этом сообщает interlive.it.

Главному тренеру миланского "Интера" Антонио Конте предложили рассмотреть хавбека киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Виктора Цыганкова. Итальянский клуб начнет следить за футболистом и от игры футболиста будет зависеть, сделает ли "Интер" предложение летом.

В нынешнем сезоне Цыганков провел 27 матчей, забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач. Контракт вингера с "Динамо" действует до конца июня 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока по версии Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

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