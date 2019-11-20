Лидером "Динамо" Цыганковым интересуются английские и немецкие топ-клубы

20 ноября, 2019, 12:19

Вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков попал в сферу интересов английских "Ливерпуля"и "Тоттенхэма" и немецких "Боруссии" и "Баварии"

Об этом сообщает Fotospor.

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков попал в сферу интересов нескольких европейских грандов.

Скауты турецкого "Галатасарая" активно следят за выступлениями украинской вингера, однако по информации источника, у турок серьезные конкуренты, в частности такие гранды европейского футбола, как немецкие "Бавария" и "Боруссия" (Дортмунд), а также английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм ".

В этом сезоне Виктор Цыганков сыграл за киевское "Динамо" 21 матч, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.