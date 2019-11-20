 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛидером "Динамо" Цыганковым интересуются английские и немецкие топ-клубы

Лидером "Динамо" Цыганковым интересуются английские и немецкие топ-клубы


фото: fcdynamo.kiev.ua
Вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков попал в сферу интересов английских "Ливерпуля"и "Тоттенхэма" и немецких "Боруссии" и "Баварии"

Об этом сообщает Fotospor.

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков попал в сферу интересов нескольких европейских грандов.

Скауты турецкого "Галатасарая" активно следят за выступлениями украинской вингера, однако по информации источника, у турок серьезные конкуренты, в частности такие гранды европейского футбола, как немецкие "Бавария" и "Боруссия" (Дортмунд), а также английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм ".

В этом сезоне Виктор Цыганков сыграл за киевское "Динамо" 21 матч, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 ноября, 2019 среда

больше новостей

20 ноября, 2019 среда

19 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать