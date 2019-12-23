"Ливерпуль" установил уникальное достижение в истории английского футбола
23 декабря, 2019, 12:07
Победа в финале клубного чемпионата мира стала для "Ливерпуля" для третьим международным трофеем в 2019 году
Об этом сообщает Gracenote Live .
В 2019 году английский "Ливерпуль" выиграл три международных трофея. В июне, в финале Лиги чемпионов, "красные" победили лондонский "Тоттенхэм" со счетом 2: 0, в августе в Суперкубке УЕФА в серии пенальти одолели лондонский "Челси" 5: 4.
Последний трофей в календарном 2019 году "Ливерпуль" завоевал 21 декабря, одолев в финале клубного чемпионата мира бразильский "Фламенго". Судьба встречи решилась в овертайме, где англичане смогли забить один мяч.
"Ливерпуль" стал первым в истории английским клубом, которому удалось выиграть все три возможных международных трофеев за один календарный год.
- 21 декабря в финале клубного чемпионата мира по футболу английский "Ливерпуль" победил в дополнительное время бразильский "Фламенго" .
- В 17-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль", благодаря дублю египтянина Мохаммеда Салаха, победил на своем поле "Уотфорд" и доказал беспроигрышную серию до 17 матчей .
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