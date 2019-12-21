"Ливерпуль" в овертайме победил "Фламенго" в финале клубного ЧМ
21 декабря, 2019, 22:22
В финале клубного чемпионата мира по футболу английский "Ливерпуль" победил в дополнительное время бразильский "Фламенго"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Дохе (Катар) основное время матча завершилось вничью 0: 0.
Победу "Ливерпулю" в овертайме на 99-й минуте принес удар бразильского форварда Фирмино.
"Ливерпуль" победил "Фламенго" со счетом 1: 0 и впервые в истории стал клубным чемпионом мира.
Клубный чемпионат мира
Финал
Доха (Катар)
21 декабря
"Ливерпуль" (Англия) - "Фламенго" (Бразилия) 1: 0
Гол: Фирмино, 99
- 24 октября стало известно, что реформированный клубный чемпионат мира по футболу, в котором примут участие 24 клуба, состоится летом 2021 в Китае .
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