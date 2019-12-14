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Espreso.tvСпортДубль Салаха помог "Ливерпулю" довести беспроигрышную серию в АПЛ до 17 матчей

Дубль Салаха помог "Ливерпулю" довести беспроигрышную серию в АПЛ до 17 матчей


фото: REUTERS
В 17-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль", благодаря дублю египтянина Мохаммеда Салаха, победил на своем поле "Уотфорд" и довел беспроигрышную серию до 17 матчей

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Автором первого гола стал нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, который отправил мяч в ворота "Уотфорда" на 38-й минуте. Второй гол в конце встрече, на 90-й минуте, также забил Салах.

"Ливерпуль" победил "Уотфорд" 2: 0 и продолжил беспроигрышную серию в английской премьер-лиге до 17 матчей - команда Юргена Клоппа в нынешнем сезоне не потерпела ни одного поражения.

"Ливерпуль" имеет 49 очков и уверенно возглавляет турнирную таблицу - ближайшего преследователя он опережает на 11 пунктов. "Уотфорд" имеет лишь 9 баллов и занимает последнюю позицию.

Чемпионат Англии

17-й тур

14 декабря

"Ливерпуль" - "Уотфорд" 2: 0

Голы: Салах, 38, 90

 

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