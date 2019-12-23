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Espreso.tvОбщество"Его надо сейчас е**ть": в сеть слили якобы разговор заместителя главы ОПУ Смирнова с директором ГБР Трубой относительно судьи Чауса

"Его надо сейчас е**ть": в сеть слили якобы разговор заместителя главы ОПУ Смирнова с директором ГБР Трубой относительно судьи Чауса

В интернете появились аудиозаписи якобы разговоров заместителя главы Офиса президента Украины Андрея Смирнова с директором Государственного бюро расследований Романом Трубой

Записи обнародовал Telegram канал "Трубу прорвало".

В частности собеседники обсуждают интервью экс-главы Нацполиции в Винницкой области Антона Шевцова изданию "Страна UA" о экс-судье Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, который принимал приговор против активистов Автомайдана, фигурировал в других коррупционных скандалах, подлежал люстрации, скрывался за границей и экстрадиции которого Украина просила у Молдовы.

"Первое что я предпринял, я позвонил Свете Крюковой (первый заместитель главреда" Страна.ua - ред.) и сказал - ты: овца. Почему? Потому что этот мусор плохой не называет главных людей. Андрей (Богдан), тезка мой , говорит, подъедь, поговори с ним ", - говорит якобы Смирнов.

Также этот собеседник рассказывает, что имеет контакт с Чаусом и от имени "Андрея" (Богдана) дает якобы Трубе указания, как действовать по делу экс-судьи: "окружить страхом неотвратимости наказания", допрашивая жену, мать и адвоката.

"Его надо сейчас е ** ть", - формулирует якобы Смирнов главную задачу собеседнику.

Также собеседники недовольны, что дело по Чаусу тот же день, когда и ГБР, открыли и НАБУ.

При этом якобы Смирнов сам переписывается с Чаусом и привлекает его в Киев, а в конце собеседники договариваются "закручивать дело" с понедельника.

  • Напомним, ранее Telegram канал "Трубу прорвало" обнародовал записи разговоров якобы из кабинета Романа Трубы, из которых следует, что глава ОП Андрей Богдан давил на руководителя ГБР с целью преследования пятого президента Украины Петра Порошенко.
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