Мэр Киева Кличко зарегистрировался в китайской соцсети Tik Tok
23 декабря, 2019, 15:55
Мэр Киева Виталий Кличко завел собственную страницу в новой китайской соцсети Tik Tok
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Аккаунт Виталия Кличко можно найти по ссылке .
Журналисты сообщают, что мэр Киева создал себе аккаунт в китайской соцсети, где выложил уже 2 видеоролика. На первом видео Виталий Кличко танцует с новогодней игрушкой и елкой.
На втором видео мэра показан процесс достройки Шулявского путепровода - асфальтоукладочный каток катается по дорожному покрытию
Справка: TikTok - это приложение для создания коротких видео под музыку и стримов. Сейчас соцсеть насчитывает более 1,5 миллиарда активных пользователей.
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