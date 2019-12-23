Мэр Киева Кличко зарегистрировался в китайской соцсети Tik Tok

23 декабря, 2019, 15:55

Мэр Киева Виталий Кличко завел собственную страницу в новой китайской соцсети Tik Tok

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Аккаунт Виталия Кличко можно найти по ссылке .

Журналисты сообщают, что мэр Киева создал себе аккаунт в китайской соцсети, где выложил уже 2 видеоролика. На первом видео Виталий Кличко танцует с новогодней игрушкой и елкой.

На втором видео мэра показан процесс достройки Шулявского путепровода - асфальтоукладочный каток катается по дорожному покрытию

Справка: TikTok - это приложение для создания коротких видео под музыку и стримов. Сейчас соцсеть насчитывает более 1,5 миллиарда активных пользователей.