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Espreso.tvОбществоКличко назвал сроки открытия движения Шулявским мостом

Кличко назвал сроки открытия движения Шулявским мостом


фото: The Village
Автомобильное движение путепроводом возле метро Шулявская в Киеве планируют открыть до 29 декабря

Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы делаем все, чтобы запустить движение автомобилей Шулявским путепроводом уже в конце следующей недели", - написал Кличко в воскресенье, 22 декабря.

Мэр Киева отметил, что подрядчик дает 10 лет гарантии на эксплуатацию покрытия на площади около 5 тыс. кв. м, а также рассказал, как испытывать новый мост.

"Укладывают асфальтобетон на современное гидроизоляционное покрытие, которое успешно используют на строительстве мостов и путепроводов в странах Европы. В последующие дни - 23-26 декабря - будут асфальтировать подходы к мосту со стороны улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко. После этого состоятся технические испытания путепровода. На нем установят специальное оборудование, будут измерять прогибы моста и статические и динамические нагрузки на него. Для испытания привлекут восемь 30-тонных автомобилей, с помощью которых создадут максимально допустимые нагрузки ", - добавил Кличко.

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