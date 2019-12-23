Кличко назвал сроки открытия движения Шулявским мостом
Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.
"Мы делаем все, чтобы запустить движение автомобилей Шулявским путепроводом уже в конце следующей недели", - написал Кличко в воскресенье, 22 декабря.
Мэр Киева отметил, что подрядчик дает 10 лет гарантии на эксплуатацию покрытия на площади около 5 тыс. кв. м, а также рассказал, как испытывать новый мост.
"Укладывают асфальтобетон на современное гидроизоляционное покрытие, которое успешно используют на строительстве мостов и путепроводов в странах Европы. В последующие дни - 23-26 декабря - будут асфальтировать подходы к мосту со стороны улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко. После этого состоятся технические испытания путепровода. На нем установят специальное оборудование, будут измерять прогибы моста и статические и динамические нагрузки на него. Для испытания привлекут восемь 30-тонных автомобилей, с помощью которых создадут максимально допустимые нагрузки ", - добавил Кличко.
- Напомним, 27 февраля 2017 года обвалилась часть аварийного моста возле станции метро "Шулявская".
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице более 75 мостов требуют ремонта , из них 3 - в аварийном состоянии.
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