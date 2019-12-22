Американским военным запретили пользоваться китайским сервисом TikTok
Об этом сообщает "Голос Америки".
Согласно указанию, те военные, которые пользуются правительственными телефонами, и не удалили приложение TikTok, будут отключены от интернета военно-морских сил США. В то же время, в чем именно заключается угроза от соцсети, в штабе не сообщили.
Это уже не первая попытка ограничить доступ к соцсети в США. В конце октября сенаторы из Демократической и Республиканской партий Чак Шумер и Том Коттон призвали директора Национальной разведки США начать расследование в отношении TikTok.
По их словам, приложение на телефоне может собирать информацию о пользователях и передавать ее китайским спецслужбам. После обращения сенаторов приложением не рекомендовали пользоваться кадетам американской армии.
TikTok - китайская соцсеть, использование которой заключается в публикации коротких видео. Она приобретает все большую популярность среди молодежи в США. Ранее пользователи заметили, что сервис цензурировал материалы с упоминаниями протестов в Гонконге или репрессий мусульманского меньшинства уйгуров в Китае. Компания ByteDance Ltd, которой принадлежит TikTok, в свою очередь отрицает сотрудничество с властями Китая.
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