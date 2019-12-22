 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирАмериканским военным запретили пользоваться китайским сервисом TikTok

Американским военным запретили пользоваться китайским сервисом TikTok


фото: AFP
Армейцам военно-морских сил США запретили пользоваться китайским сервисом TikTok из-за потенциальной киберугрозы

Об этом сообщает "Голос Америки".

Согласно указанию, те военные, которые пользуются правительственными телефонами, и не удалили приложение TikTok, будут отключены от интернета военно-морских сил США. В то же время, в чем именно заключается угроза от соцсети, в штабе не сообщили.

Это уже не первая попытка ограничить доступ к соцсети в США. В конце октября сенаторы из Демократической и Республиканской партий Чак Шумер и Том Коттон призвали директора Национальной разведки США начать расследование в отношении TikTok.

По их словам, приложение на телефоне может собирать информацию о пользователях и передавать ее китайским спецслужбам. После обращения сенаторов приложением не рекомендовали пользоваться кадетам американской армии.

TikTok - китайская соцсеть, использование которой заключается в публикации коротких видео. Она приобретает все большую популярность среди молодежи в США. Ранее пользователи заметили, что сервис цензурировал материалы с упоминаниями протестов в Гонконге или репрессий мусульманского меньшинства уйгуров в Китае. Компания ByteDance Ltd, которой принадлежит TikTok, в свою очередь отрицает сотрудничество с властями Китая.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

22 декабря, 2019 воскресенье

21 декабря, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать