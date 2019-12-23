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Espreso.tvОбществоЭрдоган: Турция хочет расширить свое участие в конфликте в Ливии

Эрдоган: Турция хочет расширить свое участие в конфликте в Ливии


фото: reuters
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара намерена расширить свое участие в конфликте в Ливии

Как сообщает DW, Эрдоган выразил готовность усилить военную поддержку признанного международным сообществом правительства национального согласия (УНП) во главе с премьер-министром Фаиз Сараджа.

По его словам, Анкара изучит возможности для наземной, воздушной и морской поддержки.

Днем ранее парламент Турции одобрил соглашение с УНП.

Турция уже поставляет правительственным ливийским силам танки и беспилотные летательные аппараты.

С апреля командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар ведет наступление на Триполи. На днях он анонсировал очередной "решающее наступление" на ливийскую столицу.

76-летний генерал стремится свергнуть правительство Сараджа.

Хафтар является бывшим соратником Муаммара Каддафи, убитого в 2011 году.

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