Эрдоган: Турция хочет расширить свое участие в конфликте в Ливии
Как сообщает DW, Эрдоган выразил готовность усилить военную поддержку признанного международным сообществом правительства национального согласия (УНП) во главе с премьер-министром Фаиз Сараджа.
По его словам, Анкара изучит возможности для наземной, воздушной и морской поддержки.
Днем ранее парламент Турции одобрил соглашение с УНП.
Турция уже поставляет правительственным ливийским силам танки и беспилотные летательные аппараты.
С апреля командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар ведет наступление на Триполи. На днях он анонсировал очередной "решающее наступление" на ливийскую столицу.
76-летний генерал стремится свергнуть правительство Сараджа.
Хафтар является бывшим соратником Муаммара Каддафи, убитого в 2011 году.
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