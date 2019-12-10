Турция готова отправить войска в Ливию, - Эрдоган
10 декабря, 2019, 16:10
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности отправить турецкие войска в Ливию для поддержки правительства национального согласия под руководством премьер-министра Ливии Фаиза Сараджа
"Если власти Ливии обратятся с подобной просьбой в Анкару, мы отправим необходимое количество войск", - цитирует Эрдогана агентство Анадолу.
Накануне Турция и Ливия подписали расширенное соглашение о военном сотрудничестве. Эрдоган сообщил, что военное соглашение предоставило Турции право размещать войска в Ливии, если об этом попросит правительство Триполи. По его словам, отправка турецкого контингента в Ливию не нарушит эмбарго ООН на поставки оружия.
- Напомним, что армия во главе с Халифой Хафтаром, основанный на востоке Ливии, с начала апреля 2019 года ведет наступление на Триполи, где заседает поддерживаемый ООН правительство национального согласия.
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