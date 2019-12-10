Турция готова отправить войска в Ливию, - Эрдоган

10 декабря, 2019, 16:10

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности отправить турецкие войска в Ливию для поддержки правительства национального согласия под руководством премьер-министра Ливии Фаиза Сараджа

"Если власти Ливии обратятся с подобной просьбой в Анкару, мы отправим необходимое количество войск", - цитирует Эрдогана агентство Анадолу.

Накануне Турция и Ливия подписали расширенное соглашение о военном сотрудничестве. Эрдоган сообщил, что военное соглашение предоставило Турции право размещать войска в Ливии, если об этом попросит правительство Триполи. По его словам, отправка турецкого контингента в Ливию не нарушит эмбарго ООН на поставки оружия.