Ермак подтвердил визит Помпео в Украину
Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.
"На начало января у нас запланирована встреча с госсекретарем США Майком Помпео. Думаю, что после этой встречи будет больше ясности и с возможным предстоящим визитом президента Зеленского в США", - сказал Ермак.
По его словам, в американском обществе "есть устойчивое уважение к президенту Зеленскому, который в сложной ситуации занял очень принципиальную, честную, достойную позицию".
Помощник Зеленского отметил, что такое отношение чувствуется со стороны "представителей обеих партий" США.
В то же время он отметил, что в медиапространстве США "каждый день происходят какие-то вещи, но всем уже понятно, что новая команда и президент Зеленский точно не имеют никакого отношения ко всему этому".
- По данным американских СМИ, государственный секретарь США Майкл Помпео осуществит визит в Украину с 3 по 4 января 2020 года.
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