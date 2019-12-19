Ермак подтвердил визит Помпео в Украину

19 декабря, 2019, 15:49

Помощник президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что в начале января в Украину с рабочим визитом прилетит госсекретарь США Майк Помпео

Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.

"На начало января у нас запланирована встреча с госсекретарем США Майком Помпео. Думаю, что после этой встречи будет больше ясности и с возможным предстоящим визитом президента Зеленского в США", - сказал Ермак.

По его словам, в американском обществе "есть устойчивое уважение к президенту Зеленскому, который в сложной ситуации занял очень принципиальную, честную, достойную позицию".

Помощник Зеленского отметил, что такое отношение чувствуется со стороны "представителей обеих партий" США.

В то же время он отметил, что в медиапространстве США "каждый день происходят какие-то вещи, но всем уже понятно, что новая команда и президент Зеленский точно не имеют никакого отношения ко всему этому".