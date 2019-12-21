 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЙованович заблокировала возвращение Украине $ 7 млрд Януковича, - Луценко

Йованович заблокировала возвращение Украине $ 7 млрд Януковича, - Луценко


фото: slovoidilo.ua
Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил экс-посла США Мари Йованович в блокировании возвращения в бюджет Украины $ 7 млрд, украденных президентом-беглецом Виктором Януковичем

Об этом Луценко заявил в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера, сообщает "Интефакс-Украина" .

По словам Луценко, что экс-посол США в Украине Мари Йованович заблокировала его встречу с генпрокурором США и руководством ФБР, что сделало невозможным возвращение в государственный бюджет страны $ 7 млрд, украденных окружением президента Виктора Януковича.

"Йованович в своих показаниях в Конгрессе говорит дословно следующее:" Луценко обратился с просьбой организовать встречу с высокопоставленными чиновниками США. Вы знаете, что для этого он должен подать информацию о теме, которую он хочет обсудить. Луценко должен был подать эту информацию легальному представителю ФБР при посольстве в Украине, но он никогда этого не делал ". Так сказала Йованович, будучи под присягой. А вот у меня в руках письмо ГПУ, которая предоставила посольству США тему, в отношении которого я хотел встретиться . Тема эта - $ 7 млрд украденных в Украине денег, которые находятся в одном из хедж-фондов США. вот бланк, вот наша печать и подпись моего заместителя. Между прочим, это означает ложь под присягой госпожи Йованович. Это также означает, что она заблокировала возможность расследование и возвращение в нашу, измученую коррупцией и войной, страну $ 7 млрд ", - сказал Луценко.

Он отметил, что Йованович, как представительницы Демократической партии США было невыгодно возвращение Украины $ 7 млрд, поскольку хедж-фонд Franklin Templeton, на счета которого были выведены эти средства являются ключевыми инвесторами предвыборной компании Демократической партии США. Он добавил, что организатором импичмента президента США Дональда Трампа в Конгрессе был представитель Демократической партии и один из инвесторов фонда Franklin Templeton.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 декабря, 2019 суббота

20 декабря, 2019 пятница

больше новостей

21 декабря, 2019 суббота

20 декабря, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать