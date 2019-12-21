Йованович заблокировала возвращение Украине $ 7 млрд Януковича, - Луценко

21 декабря, 2019, 08:21

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил экс-посла США Мари Йованович в блокировании возвращения в бюджет Украины $ 7 млрд, украденных президентом-беглецом Виктором Януковичем

Об этом Луценко заявил в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера, сообщает "Интефакс-Украина" .

По словам Луценко, что экс-посол США в Украине Мари Йованович заблокировала его встречу с генпрокурором США и руководством ФБР, что сделало невозможным возвращение в государственный бюджет страны $ 7 млрд, украденных окружением президента Виктора Януковича.

"Йованович в своих показаниях в Конгрессе говорит дословно следующее:" Луценко обратился с просьбой организовать встречу с высокопоставленными чиновниками США. Вы знаете, что для этого он должен подать информацию о теме, которую он хочет обсудить. Луценко должен был подать эту информацию легальному представителю ФБР при посольстве в Украине, но он никогда этого не делал ". Так сказала Йованович, будучи под присягой. А вот у меня в руках письмо ГПУ, которая предоставила посольству США тему, в отношении которого я хотел встретиться . Тема эта - $ 7 млрд украденных в Украине денег, которые находятся в одном из хедж-фондов США. вот бланк, вот наша печать и подпись моего заместителя. Между прочим, это означает ложь под присягой госпожи Йованович. Это также означает, что она заблокировала возможность расследование и возвращение в нашу, измученую коррупцией и войной, страну $ 7 млрд ", - сказал Луценко.

Он отметил, что Йованович, как представительницы Демократической партии США было невыгодно возвращение Украины $ 7 млрд, поскольку хедж-фонд Franklin Templeton, на счета которого были выведены эти средства являются ключевыми инвесторами предвыборной компании Демократической партии США. Он добавил, что организатором импичмента президента США Дональда Трампа в Конгрессе был представитель Демократической партии и один из инвесторов фонда Franklin Templeton.