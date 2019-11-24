Луценко жаловался Джулиани, что Йованович стремится сделать Сытника следующим президентом Украины, - документ

24 ноября, 2019, 15:29

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко в разговоре с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани заявлял, что американский экс-посол Мари Йованович хочет сделать главу НАБУ Артема Сытника следующим президентом Украины

Об этом свидетельствуют документы, обнародованные American Oversight.

Луценко утверждал Джулиани, что Мари Йованович тратит слишком много денег на пиар Национального антикоррупционного бюро Украины и хочет сделать его директора Артема Сытника следующим президентом. Об этом тогдашний генпрокурор заявил во время встречи с Джулиани в Нью-Йорке, на которой также присутствовали Джордж Бойл, Игорь Фруман, Лев Парнас, Глеб Загорий и Гюндуз Мамедов.

Также Луценко высказывал недовольство руководством новосозданных антикоррупционных органов, их неуправляемость и неэффективность, а также говорил о конфликте между Сытником и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.

По словам Луценко, Сытник якобы заявлял, что поддерживает президентскую кампанию конкурентки Дональда Трампа на выборах 2016 года - Хиллари Клинтон.

Государственный департамент США 22 ноября обнародовал почти 100 страниц документов, касающихся отношений с Украиной, в ответ на иск наблюдательной группы American Oversight.