Луценко жаловался Джулиани, что Йованович стремится сделать Сытника следующим президентом Украины, - документ
Об этом свидетельствуют документы, обнародованные American Oversight.
Луценко утверждал Джулиани, что Мари Йованович тратит слишком много денег на пиар Национального антикоррупционного бюро Украины и хочет сделать его директора Артема Сытника следующим президентом. Об этом тогдашний генпрокурор заявил во время встречи с Джулиани в Нью-Йорке, на которой также присутствовали Джордж Бойл, Игорь Фруман, Лев Парнас, Глеб Загорий и Гюндуз Мамедов.
Также Луценко высказывал недовольство руководством новосозданных антикоррупционных органов, их неуправляемость и неэффективность, а также говорил о конфликте между Сытником и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.
По словам Луценко, Сытник якобы заявлял, что поддерживает президентскую кампанию конкурентки Дональда Трампа на выборах 2016 года - Хиллари Клинтон.
Государственный департамент США 22 ноября обнародовал почти 100 страниц документов, касающихся отношений с Украиной, в ответ на иск наблюдательной группы American Oversight.
- Напомним, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани и бывший генпрокурор Юрий Луценко вели "кампанию лжи" против экс-посла США в Украине Мари Йованович.
- 18 ноября Юрий Луценко заявил, что экс-посол США в Украине Мари Йованович пыталась контролировать правоохранительную систему Украины.
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